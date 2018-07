Conheça o menino de 17 anos que se tornou embaixador de marca de maquiagem

Ao lado de Katy Perry, o youtuber James Charles é representante da Cover Girl. Foto: Divulgação

A marca de maquiagem americana CoverGirl anunciou que terá seu primeiro embaixador homem, o youtuber americano James Charles, de 17 anos.

"Todas as nossas embaixadoras se expressam sem medo, defendem o que acreditam e redefinem o conceito de beleza. James Charles não é exceção. Um ano atrás, ele corajosamente escolheu se lançar no Instagram para o mundo, usando maquiagens dinâmicas e transformadoras para mostrar as muitas facetas da sua personalidade, servindo de inspiração," declarou a marca em comunicado oficial.

Em seu canal no Youtube, que tem 71 mil inscritos, James posta tutoriais de make e aparece com sombra, base, máscara para cílios, batom. Sua conta no Instagram, seguida por 442 mil pessoas, também está repleta de imagens do jovem usando produtos de beleza.