Conheça a tigernut, raiz 'ancestral' que promete ajudar no emagrecimento

O brownie feito com farinha de tigernuts é um sucesso entre as blogueiras fitness. Foto: Divulgação

Goji berry, óleo de coco, leite de castanhas... Depois deles, agora, quando se fala em alimentação saudável, tigernut é o ingrediente do momento. Também conhecida como chufa, a raiz vegetal é consumida há quatro mil anos e vem sendo considerada um superalimento por ter mais nutrientes em menos gramas em comparação a castanhas como a de caju.

Lançada no Brasil pela b.eat em 2 formas, como snacks e farinha, ela promete auxiliar no emagrecimento. "A tigernut é um tubérculo que possui muita fibra, que aumenta a saciedade, então, além de ser saudável, auxilia na perda de peso”, afirma a nutricionista Andréa Esquivel, de São Paulo. "Seu maior benefício é a qualidade da fibra alimentar, considerada um prebiótico, ou seja, um alimento para os bons microorganismos que habitam o nosso intestino e que contribuem para a saúde do nosso organismo.”

O preço sugerido para os snacks e para a farinha é R$ 28,90 (cada). Foto: Divulgação

Na correria do dia a dia, o alimento pode ser uma opção prática de consumir uma quantidade considerável de minerais, potássio e magnésio de uma só vez. De acordo com Andréa, a tigernut faz parte do mesmo grupo da batata, mas não é fonte de carboidrato. “Como possui uma quantidade muito grande de fibra alimentar e também gordura de boa qualidade, seu volume de consumo é bem menor e não pode ser considerado um substituto de batata”, diz. “A quantidade de carboidrato presente na tigernuts é muito inferior a outros tubérculos ou raízes. Ela está mais próximas das oleaginosas.”

Os snacks podem ser adicionados a saladas, frutas e iogurte, enquanto a farinha é um coringa para a preparação de brownies, bolos e até misturados a sucos e sopas. Com um sabor exótico, a marca também oferece sachês com mix de sementes, tigernuts e frutas secas. Blogueiras como Thais Figueiredo (@thais_health) e Alessandra Monteiro (@ale_comerbem) já aderiram ao ingrediente.