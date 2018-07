Como a cantora indie Kim Gordon ajudou a popularizar o estilo rocker

Kim Gordon e Bill Nace se apresentam emSão Paulo esta semana. Foto: Annabel Mehran / Divulgão

Ex-Sonic Youth, Kim Gordon, que vem a São Paulo fazer shows na sexta, 21, e no sábado, 22, tem uma longa estrada no universo fashion. Ela foi uma das responsáveis por popularizar o estilo rocker, que virou moda nos anos 1980 e nunca mais saiu de cena. As peças do visual, como camiseta de banda, jaqueta de couro de couro e minissaia jeans, tiveram em Kim sua melhor garota-propaganda.

Quando o Sonic Youth foi criado, em 1981, a cantora chamou a atenção com seus looks subversivos. Não demorou muito para virar musa de Marc Jacobs, Stella McCartney e cair nas graças do mundio fashion. A cantora também se aventurou como estilista. A marca X-Girl, lançada nos anos 1990 ao lado da stylist Daisy von Furth, carregava um estilo alternativo e foi muito usada pelo pessoal do skate na época. Em 2008, Kim lançou a coleção Mirror/Dash, inspirada na também cantora Françoise Hardy.

Sofia Coppola e Kim Gordon, na época da marca X-Girl. Foto: Divulgação

O último projeto de Kim Gordon no mundo da moda foi lançado na semana de moda de Nova York mais recente, em setembro, em que a cantora estrelava um filme da grife Kenzo. O Sonic Youth acabou em 2011, junto com o término do relacionamento entre Kim e o músico Thurston Moore. Em carreira solo, a cantora se apresenta no Brasil no Sesc Pinheiros, em São Paulo, ao lado do músico Bill Nace, com um som alternativo e experimental com guitarras.