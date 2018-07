Com mensagem e efeito: veja as camisetas mais legais da SPFW

As camisetas foram o ponto forte do desfile da LAB Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

Camisetas estão em alta e viraram artigo fashion graças ao novo movimento da moda chamado de "streetwear couture. Cada vez mais, as marcas vêm apostando em coleções jovens com peças do cotidiano, como as próprias T-shits, além de jeans, moletom­ e tênis, feitas de tecidos nobres e usadas em looks sofisticados.

No Brasil, a tendência se confirmou. A moda de rua foi o principal movimento observado na última São Paulo Fashion Week, que ocorreu entre os dias 23 e 28 de outubro. A LAB, marca dos rappers Emicida e Evandro Fióti, trouxe o streetwear de maneira literal para a passarela. Já na À La Garçonne, Alexandre Herchcovitch apresentou peças luxuosas e contemporâneas com roupagem street.

Se a roupa do dia a dia virou tendência, nada mais justo do que os estilistas transformarem camisetas básicas em itens de luxo que provocam desejo imediato. Veja as melhores camisetas da SPFW na galeria.