Com Kim Kardashian e supermodelos, Balmain leva safári para a passarela de Paris

O desfile da Balmain foi inspirado em um safari luxuoso. Foto: AFP PHOTO / BERTRAND GUAY

O estilista Olivier Rousteing apresentou nesta quinta-feira, 29, uma coleção sexy e elegante para a Balmain. A cor tijolo apareceu como protagonista em peças assimétricas e ajustadas, estilo que fascina a musa da marca, Kim Kardashian, que, claro, causou furor na primeira fila do desfile durante a Semana de Moda de Paris.

Na passarela, supermodelos como as brasileiras Alessandra Ambrósio e Isabeli Fontana, americana Gigi Hadid, e as angels da Victoria's Secret Doutzen Kros e Sara Sampaio mostraram looks de inspiração safári, com muita sensualidade e algumas silhuetas que remetiam ao glamour da Hollywood dos anos 1940. Fendas generosas e estampas marcaram os vestidos de corte assimétrico, feitos de tecidos fluidos e de cores vivas. Tudo muito atrevido e poderoso, como a mulher Balmain.

Com um vestido de tricô completamente vazado e transparente, Kim Kardashian não passou despercebida. A americana foi acompanhada de sua irmã Kourtney e da mãe Kris Jenner para conferir as novidades da marca de Olivier Rousteing, seu amigo pessoal.