Cláudia Cruz escolhe look duvidoso para entrevista ao lado de Eduardo Cunha

Entrevista do Deputado Eduardo Cunha (PMDB RJ) ao repórter Roberto Cabrini, no SBT. Foto: Reprodução/SBT

A jornalista Cláudia Cruz ficou no foco de uma das maiores crises políticas do País depois de ter sua lista de compra em lojas grifes investigada pela Procuradoria da República. Entre as boutiques que ela frequentava no exterior, estavam Chanel, Dior, Versace, além de outras caríssimas marcas de moda.

No momento em que seu marido está sendo julgado no plenário da Câmara dos Deputados, toda a atenção se volta também para Claudia, sua mulher. Juntos, eles concederam uma entrevista para o SBT na noite de domingo, 11. Mais uma vez, Cláudia gerou burburinho nas redes sociais e foi criticada pela roupa que usou: uma calça jeans rasgada nos joelhos, modelo destroyed (que já vem cortada) e uma bata estampada solta azul.