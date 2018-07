Cinco vezes em que moda e hip-hop se encontraram

A série original da Netflix conta história do nascimento do hip-hop no Bronx, bairro de Nova York, mas o figurino da trama é um espetáculo à parte. No primeiro episódio, o jovem Dizzee (Jaden Smith) fala sobre seu ídolo, o grafiteiro Shaolim Fantastic (Shameik Moore): "O puma dele está sempre impecável!". O calçado em questão é um Puma Clyde de camurça vermelha.

Foto: Reprodução