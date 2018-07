Chanel une tecnologia e universo da costura em desfile

Chanel apresentou uma coleção inspirada em tecnologia na Semana de Moda de Paris. Foto: EFE/Etienne Laurent

Computadores, cabos nas paredes, televisores, robôs usando casaquetos: Karl Lagerfeld apresentou nessa terça, 4, a nova coleção da Chanel inspirada no universo da alta tecnologia. Duas modelos com capacetes brancos abriram o desfile usando o emblemático tailleur imortalizado por Coco Chanel. Tudo ocorreu no "Centro de Dados Chanel", universo fictício criado sob a claraboia do suntuoso Gran Palais, em Paris, em uma das apresentações mais aguardadas da Semana de Moda da cidade.

Lagerfeld, que sempre apresenta seus shows em cenários espetaculáres - aeroporto, cassino, jardim zen e ateliê de alta costura, por exemplo -, desta vez criou um centro de processamento de dados. "Não se trata de uma retrospectiva, é uma visão do mundo atual, já que todos dependemos da tecnologia. Imagine sua vida sem celular. O próximo passo é a inteligência artificial e os robôs", explicou o kaiser.

Nos pés, a mulher urbana e casual do estilista calça botas de camurça brancas com solado plástico e fecho de velcro, que também foi usado nas jaquetas clássicas da grife. O mood high tech apareceu em vestidos fluidos e plisados com estampas psicodélicas e em peças estampadas com tons florescentes. Até o tradicional tweed veio multicolorido.

A coleção ainda possui um quê sensual, com corpetes e vestidos curtos. "É o que eu chamaria de tecnologia íntima, feminilidade oculta sob o hi-tech," afirmou Largerfel após o desfile.