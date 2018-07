Causa nobre: Kylie Jenner lança kit de batons em parceria com instituição

Kylie Jenner clicada na Semana de Moda de Nova York. Foto: REUTERS/Andrew Kelly

Engajada, Kylie Jenner acaba de lançar um kit de batons por uma boa causa. O "Smile", que vem com batom líquido e lápis labial, é um tom rosa claro e foi criado em parceria com a Smile Train, organização mundial que opera crianças carentes que nasceram com fissura de lábio e palato. A novidade chega na hora certa: o Dia Mundial do Sorriso é comemorado na primeira semana de outubro.

O mais bacana é que toda a renda revertida com as vendas será doada para a Smile Train. O kit chega às lojas no dia 3 de outubro e promete fazer sucesso!

I'm very excited to reveal SMILE, a beautiful pale pink shade that I created in partnership with @smiletrain for #WorldSmileDay 100% of net proceeds will go towards cleft surgery for children in the developing world and I will be presenting a check to them personally. Let's do this October 3rd at 11am pst. @kyliecosmetics Uma foto publicada por Kylie (@kyliejenner) em Set 29, 2016 às 12:56 PDT

Leia também:

Kendall Jenner diz que Kylie roubou o seu look

Batom de Kylie Jenner parece um chupão. Veja o que rolou