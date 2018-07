Calvin Harris não é mais garoto-propaganda de grife italiana

Foto: Bang Showbiz

O DJ escocês Calvin Harris, 32 anos, não vai mais trabalhar com a Emporio Armani, marca da qual era garoto-propaganda desde 2014.

Em conversa com o jornal The Sun sobre o acordo com a companhia, uma fonte disse: "Calvin chocou o mundo com as fotos ousadas e com certeza isso alavancou seu perfil. Entretanto, estava claro que Armani procura um talento novo. É uma decisão mútua... A campanha original beneficiou ambas as partes".

Um porta-voz da grife italiana declarou que a Armani não tem campanhas planejadas com o DJ.

No entanto, há boatos de que Harris - que se chama Adam Richard Wiles - estaria focado em lançar sua própria linha de roupas.

Giorgio Armani - que já teve ídolos como o jogador de futebol aposentado David Beckham, Cristiano Ronaldo e o tenista Rafael Nadal em propagandas anteriores - admitiu anteriormente que Calvin foi selecionado para representar a empresa porque era uma celebridade popular.