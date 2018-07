Britney Spears leiloa vestido em prol de vítimas de enchentes em Louisiana Foto: REUTERS/Steve Marcus

Britney Spears vai fazer uma apresentação histórica na próxima edição do Video Music Awards, o VMA, premiação da música marcada para domingo, 28, em Nova York, e leiloará o vestido do show. Preocupada com as vítimas das enchentes em Louisiana, a cantora fez uma parceria com a Cruz Vermelha e o site de captação de recursos CrowdRise para sortear o look entre quem fizer uma doação para a causa.

Há ainda a opção ganhar uma viagem à Nova York para conhecê-la durante a premiação. Para participar, basta doar US$10 para as vítimas das enchentes de Louisiana no site de financiamento coletivo CrowdRise.com/BritneyForLouisiana.