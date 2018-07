Bia Doria senta na fila A de Reinaldo Lourenço

Bia Doria sentou na fila A de Reinaldo Lourenço. Foto: Fernanda Figueiredo

Bia Doria, artista plástica e próxima primeira-dama de São Paulo, foi ao desfile de Reinaldo Lourenço na semana de moda da cidade nesta segunda-feira, 24. A apresentação rolou no Teatro Santander, no shopping JK Iguatemi, e reuniu imprensa e convidados.

Com exclusividade ao Moda e Beleza Estadão, Bia contou que é fã do estilista. "Adoro Reinaldo Lourenço. Ele é um dos meus designers preferidos. Tem um modelo de calça pantalona que ele faz em todas as coleções e eu adoro. Tenho uma de cada cor", conta. "A moda de São Paulo não deixa nada a desejar quando comparada com a internacional."

Bia Doria não lembra a marca do vestido. Foto: Fernanda Figueiredo

De vestido preto e branco, cabelo solto e maquiagem leve, Bia acabou ofuscando Lu Alckmin e chamando a atenção dos jornalistas. Quando questionada sobre a marca do look, desconversou. "Sabe que eu nem sei? Eu tenho este vestido há tanto tempo... Quando chega uma certa idade, nosso acervo de roupas cresce a gente não lembra onde comprou."

Segundo ela, moda também é um assunto de interesse de João Doria, o prefeito eleito de São Paulo. "João vai aquecer o mercado. Ele pretende agitar feiras e incentivar empresas. A ideia é que os empregos na área da moda aumentem", diz Bia.