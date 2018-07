Beleza real: atrizes da série 'Girls' estrelam campanha de lingerie sem photoshop

As fotos das atrizes de Girls não passaram por correção Foto: Divulgação

Lena Dunham e Jemima Kirke, atrizes da série Girls, estrelam a nova campanha da marca de lingeries neozelandeza Lonely. Mas não se trata de mais um ensaio com mulheres esculturais sem uma gordurinha: nas fotos, que não passaram por nenhum processo de correção, as amigas usam sutiãs transparentes e de rendas enquanto posam de maneira não sexualizada, mostrando seus corpos como eles são de verdade.

Segundo a marca, a ideia é "mostrar as mulheres de uma maneira que não vemos nos anúncios comuns". O comunicado diz ainda: "Em vez de serem objetificadas, as mulheres que participam do projeto são empoderadas e mostram sua real beleza, que provavelmente ajudará outras garotas a se sentirem mais livres".