Batom de Kylie Jenner parece um chupão. Veja o que rolou

Os novos batons de Kylie Jenner fizeram sucesso na internet, mas o Love Bite ganhou uma atenção especial. Isso tudo porque uma cliente o comparou a uma marca de chupão nas redes sociais e a imagem viralizou.

Ela simulou a marca e postou no twitter falando sobre o nome do batom, que significa "mordida de amor".

@kyliecosmetics @KylieJenner new swatch is true to its name. hope you enjoy. RT pic.twitter.com/Wd2BVqZGCr