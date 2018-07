Basquete ostentação: o tapete vermelho dos jogadores da NBA

O jogador LeBron James chega para a final entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors Foto: Andrew Burton/The New York Times

OAKLAND - Milionários que são, os astros da NBA costumam chegar aos estádios, antes dos jogos, em trajes de alta costura. Do lado de fora, estão os fãs cobiçando as roupas feitas sob medida, com os celulares a postos, prontos para bater uma foto e publicar nas redes sociais. De repente, num curto espaço de tempo, as entranhas das arenas de basquete são transformadas na passarela mais clicada do mundo.

Apesar de todas as deslumbrantes façanhas em quadra, a chegada dos jogadores da NBA no jogo já pode ser considerada um evento. LeBron James, por exemplo, astro do jogo da grande final da NBA, que sagrou o Cleveland Cavaliers campeão ao derrotar o Golden State Warriors por 93 a 89 no último domingo, 19, costuma seguir um visual mais alinhado e adora joias. Antes de entrar em um dos jogos das finais, perdeu um bom tempo tirando todos os seus acessórios para passar pelo detector de metal da Oracle Arena, em Oakland.

Looking to even the #NBAFinals 1-1, LeBron James arrives for Game 2 on ABC! https://t.co/14ZRZOd8xv — NBA (@NBA) June 5, 2016

O túnel de entrada da arena virou mesmo uma passarela. Mas Stephen Curry, do Warrior, jogador mais valorizado da liga, diz que a sensação de ser modelo dura pouco. "Você fica estressado por causa da roupa durante dias e acaba usando por 30 segundos, para ir do estacionamento até o vestiário”, afirma. Mas esses 30 segundos são importantes para parceiros de transmissão, como ESPN e Turner Sports, que filmam as entradas durante a a pós-temporada para preencher o tempo de transmissão antes dos jogos.

O jogador Stephen Curry chega para a final entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors Foto: Andrew Burton/The New York Times

Importam também para os espectadores em casa, que querem ver seus jogadores favoritos fora do campo. E sobretudo para os estilistas de moda, que se beneficiam com o, digamos, desfile fora das quadras. Enquanto isso, os astros da NBA curtem o momento como ícone fashion e certificam-se de que estão alinhados. "Eu sempre checo se está tudo bom quando saio do carro", diz Curry. "Não quero ter um botão faltando. Nem a camisa enrugada”.

Steph Curry arrives for GAME 7... 9pm/et tip on TNT! #NBAStyle https://t.co/WBJK9RGvkV — NBA (@NBA) May 30, 2016

Apesar dos esforços de todos, ninguém causou mais furor nas últimas semanas do que Russell Westbrook, do Oklahoma City Thunder, cuja equipe foi derrotada pelos Warriors nas finais da Western Conference. Seu estilo - macacão jeans em um jogo, blazer com estampa de zebra no outro - contrastavam com o cenário de latas jogadas no chão, escadas e dutos de aquecimento.

Para Brett J. Banakis, designer de produção de cinema e fã de Westbrook desde que estudaram juntos na UCLA, faz todo sentido os jogadores famosos aproveitarem essa oportunidade para mostrarem seu estilo individual. “A maior parte do tempo você os vê usando uniformes. Então este é realmente seu único momento para afirmarem ‘este sou eu’”.

Russell Westbrook makes his stylin' entrance into Western Conference Finals Game 6! #NBAStyle https://t.co/NEDzgCWd8J — NBA (@NBA) May 28, 2016

Curry conta que só percebeu que necessitava ter cuidado com "o desfile de 30 segundos antes de jogo" depois de sua primeira aparição no desempate com os Warriors, em 2013. Os cinegrafistas estavam lá, esperando por ele. Foi quando percebeu então que tinha de caprichar mais na roupa e levou o assunto a sério, adorando um estilo urbano, esportivo e ostentação.

"Gosto de me vestir diferente, especialmente para chegar às finais", conta Curry. "Quero me sentir bem a cada jogo." Quando passa pelo túnel de entrada, ele costuma caminhar comedidamente entre a a multidão de fãs: passos lentos, mas resolutos. Outros jogadores são mais esquivos e querem fugir das câmeras.

O jogador Draymond Green chega para a final entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors Foto: Andrew Burton/The New York Times

Marreese Speights, reserva do Warriors, tenta a todo custo fugir das câmeras. A estratégia dele? Pegar o último ônibus para os jogos e ser o último a desembarcar, na esperança de que todos os flashes já tenham sido apontados para os outros. Além disso, Speights não tem a ilusão de que as câmeras estão lá para flagrá-lo. "As pessoas estão lá para ver os jogadores favoritos delas arrumados", afirma.

Nem todos se impressionam com o túnel da arena. Steve Kerr, técnico do Warriors, geralmente aparece por lá de camiseta e calça de moletom (ele leva o terno em uma capa e se troca antes da partida). Outros escolhem calças melhores para parecerem mais alinhados às tendências. James McAdoo, jogador do Warriors que ainda não é uma estrela, sempre recebe dos amigos vídeos em que aparece ao fundo, enquanto Curry atrai os flashes. E, claro, não quer sair mal na foto, ainda que seja coadjuvante.

"Minha esposa escolheu meus looks da final para garantir que eu estivesse bem vestido", conta. Enquanto isso, Curry, ele mesmo, fica de olho nesses vídeos todos do red carpet do basquete que circulam pela internet. "Vejo o tempo inteiro", diz o jogador, cujo ímpeto competitivo extrapola o âmbito das quadras. "Quero ver o que os outros caras andam fazendo."