As mais bem vestidas do Emmy 2016

De Valentino, Emilia Clarke foi eleita uma das mais bem vestidas da noite. Foto: Alberto E. Rodriguez/Getty Images/AFP

Foi divertido observar os artistas (principalmente as atrizes) circularem pelo tapete vermelho do Emmy, premiação dos melhores da TV norte-americana, que ocorreu na noite de domingo, 18. O evento é mais leve e descontraída que o Oscar, porém mais formal que o grande prêmio da música, o Grammy. Então os looks, que ficam no meio termo, se tornam bem inspiradores. A principal tendência do red carpet? Os vestidos bordados, do floral à tradicional pedraria, passando pelo lúdico e pelos paetês. As cores também merecem destaque. Viola Davis, por exemplo, apostou em vestido pink. Já a modelo Emily Ratajkowski investiu em sombra azul, da cor do vestido. E deu certo! Confira a seguir as dez mais bem vestidas do tapete vermelho do Emmy.