Dakota Fanning usou vestido de paetes furta-cor da Miu Miu. Foto: AFP PHOTO / TIZIANA FABI

A 73ª Edição do Festival de Veneza começou na última quarta-feira (31) e vai até o próximo dia 10, mas essa já parece ser a edição mais fashionist do evento. Sobretudo por causa de duas estreias temáticas: o documentário "Franca: Chaos and Creation", sobre o trabalho de Franca Sozzani, editora-chefe da Vogue Itália, e o longa "Noctural Animals", uma ficção dirigida por Tom Ford.

Como era esperado, a moda também teve destaque no tapete vermelho. Para as atrizes do evento, brilhos, bordados e fendas são as tendências da vez. Confira quem foram as dez mais bem vestidas do Festival de Veneza.