Marina Ruy Barbosa chama atenção na Semana de Moda de Paris

A atriz Marina Ruy Barbosa parou uma pequena multidão de fotógrafos na Semana de Moda de Paris. A brasileira chegou ao evento há dois dias e nesta sexta-feira (30) foi ao desfile da Dior usando um vestido da grife francesa, virando alvo das lentes de grandes veículos como o The New York Times - Marina foi parar no Instagram do jornal, uma das mais conceituadas publicações do planeta.

O vestido utilizado pela atriz era um modelo de alta costura, como a própria fez questão de explicar em sua conta oficial do Instagram. “Usar um vestido da Alta Costura da Dior é um verdadeiro sonho. Christian Dior começou sua marca em 1947 e ficou famoso pela feminilidade e arquitetura de seus looks. (...) Um vestido Alta Costura é 100% sob medida e eles exigem 3 provas no mínimo para finalizarem a roupa”, escreveu no seu perfil.

Em outro post, a atriz ainda contou um pouco da história da grife. “Desde a fundação da Maison, em 1947, só homens dirigiram a Dior: o próprio Christian Dior, Yves Saint-Laurent (ele tinha apenas 21 anos!), Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano e Raf Simons. Mas agora é a estréia dela, a primeira mulher, a italiana Maria Grazia Chiuri, que foi do Valentino por um tempão. Dizem que a missão dela é traduzir o que as mulheres querem. Será que acertou?”, questionou.

Veja um vídeo dos fotógrafos registrando o look da atriz e confira mais fotos de Marina na Semana de Moda de Paris:

Regram @nytimesfashion | Foto: @leeoliveira #gingertips #pfw Uma foto publicada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) a Set 30, 2016 às 6:22 PDT

