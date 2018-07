Apresentador Rodrigo Bocardi aparece com corte de cabelo moderninho em jornal

Rodrigo Bocardi com o visual undercut Foto: Reprodução

O clássico corte com inspiração militar virou tendência recentemente entre homens modernos e conquistou até o jornalista Rodrigo Bocardi, apresentador dos telejornais globais "Bom Dia São Paulo" e "Bom Dia Brasil", que apareceu com novo visual na TV esta semana.

Inspirado no visual dos militares, o corte tem as laterais raspadas, e já foi usado por Caio Castro, Reynaldo Gianecchini, Cauã Reymond e David Beckham. “Esse visual é indicado para homens que querem um visual descolado e atual, mas não têm tempo a gastar com secadores de cabelo”, diz Val Martins, especialista em cortes masculinos da unidade JK Iguatemi do Studio W.

Veja mais sobre a tendência do undercut na galeria.

Leia também:

Cresce número de homens que se endividam com gastos em beleza e estética em 2016