Após ser flagrada com cigarro, Malia Obama usa camiseta anti-fumo

A filha do presidente norte-americano Barak Obama usou camiseta com a frase "fumar mata" Foto: Reprodução/Instagram

No último final de semana, Malia Obama, filha mais velha do presidente dos Estados Unidos Barack Obama, foi fotografada com uma camiseta branca que trazia a mensagem: "Smoking Kills" (fumar mata, em português). Ela estava no festival Budweiser Made in America usando ainda um boné de Harvard, faculdade na qual ingressará em 2017, e shors de cintura alta.

Na imprensa americana, a frase da camiseta foi tida como uma provocação, já que em agosto, a jovem de 18 anos apareceu em um vídeo fumando o que seria supostamente um cigarro de maconha durante o festival Lollapalooza, em Chicago.