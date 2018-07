Aos 80 anos, modelo chinês quer quebrar barreiras nas passarelas

Wang Deshun na passarela do designer Sheguang Hu na semana de moda da China, em março de 2015. Foto: The New York Times/Quan Yajun

O ator e modelo chinês Wang Deshun chamou a atenção pelo porte físico no desfile da marca Sheguang Hu, que aconteceu na semana da moda da China em 2015. Mas o que fez com que ele ficasse realmente conhecido na internet foi o vídeo lançado recentemente, em que fala da sua história e carreira.

Wang conta que começou a atuar com 44 anos, a malhar com 50 e a pegar pesado nos exercícios com 70. Aos 78 anos, o chinês começou a andar de moto. "Eu estou me preparando para este momento há 60 anos", diz.

Aperte o play e veja que nunca é tarde para brilhar!