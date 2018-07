Anitta usa vestido branco com superdecote para apresentar programa

Anitta no "Música Boa Ao Vivo", do Multishow. Foto: Reprodução/Instagram

Os looks da cantora Anitta sempre dão o que falar nas redes sociais. Para apresentar o programa "Música Boa Ao Vivo", do Multishow, nesta terça-feira, 20, ela apostou em um vestido branco e surpreendeu com um decote profundo. O vestido da marca C.Club tem mix de materiais e mangas compridas. Anitta postou fotos no Instagram e arrancou elogios dos seguidores.

O look branco com decote da cantora chamou a atenção. Foto: Reprodução/Instagram

