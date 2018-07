'Alice no País das Maravilhas' ganha exposição sensorial em São Paulo

A exposição "Experiência Alice" está em cartaz no shopping JK Iguatemi até dia 30 de novembro. Foto: Divulgação

O País das Maravilhas, criado em 1865, marcou época e está presente em diversos elementos da cultura popular, movimentos artísticos e na moda. Agora, os livros "Alice no País das Maravilhas" e "Alice Através do Espelho e O Que Ela Encontrou Por Lá" ganham uma exposição no shopping JK Iguatemi, em São Paulo, até o dia 30 de novembro. Além de exibir edições antigas e mostrar curiosidades do autor, "Experiência Alice" coloca o visitante no lugar da protagonista.

Divida em 15 ambientes, o espectador interage com os personagens da história, como o Coelho Branco e a Lagarta Azul, e passa por algumas cenas marcantes. Procurar o Gato que Ri em um jogo de luzes, pintar as flores de vermelho para a Rainha de Copas e até tomar um chá da tarde com o Chapeleiro Maluco pode ser uma experiência intrigante.

Funciona de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 11h às 19h. As entradas custam R$ 35 (inteira) e R$17,50 (meia).