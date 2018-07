Alfaiataria aparece reinventada na Semana de Moda de Londres

Desfile Barbara Casasola verão 2017. Foto: AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS

A alfaiataria apareceu reinventada na Semana de Moda de Londres, que terminou na última segunda, 19. A estilista Barbara Casasola, brasileira que é destaque na temporada inglesa, apresentou uma coleção com itens de alfaiataria mais soltos e confortáveis. Vestidos com gola, camisas abertas e calças amplas mostram uma elegância despretensiosa. A estilista Emilia Wickstead também foi na onda e trouxe peças femininas com botões, transparências e estampas delicadas.

Emilia Wickstead verão 2017. Foto: AFP PHOTO / NIKLAS HALLE'N

Já a designer Simone Rocha deu uma cara quase imperial às camisas, apresentando mangas infladas, golas elaboradas e detalhes maximalistas. Os vestidos e casacos desestruturados vinham com camisas por baixo, em uma revisitação ousada e interessante.

Simone Rocha verão 2017. Foto: AFP PHOTO / NIKLAS HALLE'N

