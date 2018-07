Adidas se junta a Kate Moss para relançar modelo clássico dos anos 90

Kate Moss estrelou a campanha do tênis Gazelle em 1993 Foto: Denzil McNeelance/Adidas

Depois do sucesso do modelo Stan Smith, que ganhou os pés de fashionistas mundo afora nos últimos anos, a Adidas planeja causar com o relançamento de outro tênis clássico dos anos 1990, o Gazelle. Para isso, conta com a imagem poderosa de Kate Moss como garota propaganda. "Como o Gazelle, Kate permanece tão relevante em 2016 como era na década de 1990, e por isso, a imagem funciona tão bem", declarou Gary Aspden, consultor de marca curador da Adidas.

Na nova campanha, o artista digital Doug Abraham restaurou a publicidade do tênis de 1993 - estrelada pela supermodelo - fazendo uma série de colagens que dão um ar mais contemporâneo à peça.