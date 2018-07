Adeus, tinta! Por que cada vez mais mulheres decidem assumir os cabelos brancos

A atriz Jamie Lee Curtis usa os frios brancos bem curtos. Moderna! Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

A presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, tomou posse na segunda-feira, 12, e chamou a atenção também pelos cabelos brancos - que ela geralmente combina com looks sóbrios e peças de alfaiataria. A magistrado integra um grupo crescente de mulheres que decidem dar adeus à tinta e assumir os fios naturais. Atrizes renomadas como Helen Mirren e Vera Holtz também engrossam esse time. Isso sem contar Meryl Streep, que transformou o look em chique quando interpretou a editora Miranda Priesley em "O Diabo Veste Prada".

“Na época do filme foi uma tendência, mas hoje é sinônimo de estilo", diz o jornalista Mário Mendes, especializado em moda e lifesfyle. "A mulher que assume os fios brancos precisa ter atitude para segurar o penteado. É um pacote: ela mostra a idade, as rugas, mas também a sabedoria e a maturidade."

Segundo Mário, vivemos um momento de mudanças e quebras de padrões que se refletem na estética das mulheres. "Estamos vivendo uma reedição do que aconteceu nos anos 1960 com movimento hippie. Sair de cara lavada, parar de se depilar, não pintar mais o cabelo. Isso não é novo. Estamos passando por isso, mas de um jeito moderno."

Os cuidados com os fios brancos também são diferenciados. "Os fios naturais merecem ser bem tratados, assim como os com química. A hidratação semanal e o uso de bons produtos é essencial para manter a saúde do cabelo", conta o cabelereiro Celso Kamura. Os comprimentos curtos são os mais recomendados - eles rejuvenescem e quebram menos."