10 vezes em que Willow Smith deu aula de estilo

Filha dos atores Will Smith e Jada Pinkett Smith, Will Smith tem só 17 anos e esbanja estilo. Em 2012, quando tinha apenas 11, ela mantinha os cabelos bem curtos e já ousava nos looks. Na época, para a premiere do filme "Free Angela and All Political Prisoners", escolheu vestido-camiseta com estampa étnica, bolero, colar que imita gola e botas pesadas. Detalhe para a meia com barra de spikes.

Foto: REUTERS/Mark Blinch