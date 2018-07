10 vestidos que Grazi Massafera poderia usar no Emmy Internacional

Grazi usou vestido Dolce & Gabbana na edição 2016 do Baile da amFar. Foto: AP Photo/Andre Penner

Grazi Massafera está concorrendo ao Emmy Internacional por sua atuação na série "Verdades Secretas", da Globo. Para ajudá-la na missão de brilhar no red carpet, selecionamos dez vestidos que ela poderia usar na premiação.

O evento ocorre no dia 21 de novembro em Nova York. Em abril deste ano, Grazi ficou muito próxima dos estilistas Domenico Dolce e Stefanno Gabbana, que vieram ao Brasil para o Baile da amFar, então é provável que a atriz use um look da marca.