Um casal de filhotes de urso-de-óculos, ou urso andino, foi apresentado ontem no Zoológico de Salvador. A gestação dos animais, que nasceram há duas semanas, despertou interesse da comunidade científica porque não há parentesco entre os pais - característica rara na espécie, ameaçada de extinção. O urso-de-óculos é encontrado principalmente no Chile e no Peru.