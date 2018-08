Zoe Saldana ganha estrela na Calçada da Fama

Zoe Salana posa com sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood. Foto: AFP PHOTO / Frederic J. BROWN

A atriz Zoe Saldanha tem tido bons motivos para comemorar. Depois do sucesso de sua personagem Gamora no igualmente bem-sucedido Vingadores: Guerra Infinita, a atriz de 39 anos foi agraciada com um espaço próprio na estrelada Calçada da Fama de Hollywood.

Sua estrela é a de número 2.637. Além de Vingadores, a atriz também participou de produções como Avatar e Star Trek.

Em seu Instagram, ela agradeceu todo o apoio dos fãs que acompanharam a cerimônia e também à Câmara do Comércio de Hollywood - entidade responsável por autorizar os nomes colocados no local. Confira o post completo: