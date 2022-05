Zara Phythian, atriz de 'Doutor Estranho', e marido são condenados por abuso sexual infantil

Zara Phythian e Victor Marke foram condenados por crimes de abuso sexual infantil. Foto: Instagram/@zaraphythian

Alerta de gatilho: Este texto contém relatos de abuso sexual

A atriz Zara Phythian, de 37 anos, que participou de Doutor Estranho (2016), e o seu marido, o instrutor de artes marciais Victor Marke, de 59 anos, foram condenados por crimes sexuais infantis contra uma menina.

O Supremo Tribunal de Justiça de Nottingham, na Inglaterra, concluiu que os dois tiveram relações sexuais com uma adolescente entre os anos de 2005 a 2008, quando ela tinha entre 13 e 15 anos.

De acordo com o jornal Metro, o abuso começou com os dois dando bebida alcoólica para a menina. Em seguida, Zara a desafiou a participar de um "jogo". Ela fez sexo oral no marido e pediu para que a criança repetisse.

A vítima relatou que os episódios começaram a se repetir e os dois pediam para que ela não contasse a ninguém. Ao todo, foram 20 abusos sexuais. A jovem, que hoje tem 30 anos, disse que não contou o crime por ter sido ameaçada de agressão.

"Eu sabia que era errado, mas não sabia como sair da situação, nem dizer nada", disse a garota ao júri.

Zara foi considerada culpada por 14 crimes, enquanto Victor foi condenado por quatro crimes a mais, relacionados a outro menor de idade que ele teria abusado pelo menos oito vezes entre os anos de 2002 e 2003.

Os dois estão sob custódia até uma nova audiência que definirá se eles pagarão fiança ou serão sentenciados à prisão.