Yoko Gibo Schincaglia, de 53 anos, dona de salão de estética e beleza

"Ninguém diz que tenho a minha idade. A minha raça ajuda a não envelhecer tanto. Mas, como sou vaidosa, já fiz lipoescultura, só que depois engordei cinco quilos e o médico me deu uma bronca, perguntando se queria ir para a faca novamente. Então resolvi emagrecer. Coloquei silicone e fiz lifting no rosto para melhorar a pálpebra. Pretendo repetir essa plástica. Não sou daquelas maníacas, faço apenas o essencial. Meu médico é contra mexer onde não há necessidade. A mulher precisa ficar bonita sempre. Quando me olho no espelho pelada, gosto do que vejo. Eu me amo."