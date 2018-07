Talita Nascimento, de 22 anos, é a terceira mulher a presidir o Centro Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco. Aluna do 3º ano, ela tomou posse em 27 de novembro e fica no cargo até o fim de 2009. No último mandato de sua chapa, majoritariamente feminina, Talita havia sido suplente.