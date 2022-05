Xamã lança 'Dublê de Marido' com clipe estrelado por Gretchen

Gretchen é a musa do clipe de 'Dublê de Marido', do rapper Xamã. Foto: Instagram/@mariagretchen

O rapper Xamã lançou o single Dublê de Marido nesta quarta-feira, 11, acompanhado de um clipe estrelado por Gretchen. No vídeo, a cantora de 62 anos aparece como camgirl e é procurada pelo cantor.

No Instagram, a 'rainha do rebolado', agradeceu pelo convite e elogiou o rapper: "Sou a malvadona desse clipe. Guardamos esse segredo a sete chaves para o lançamento. Está lindo. Obrigada por esse convite, pela tua humildade e pelo teu carinho e carisma".

Em Dublê de Marido, Xamã faz referência ao seu hit de maior sucesso, Malvadão 3, no trecho: "Mas se quiser fugir do mundo, me aciona. Eu sou seu malvadão, cê é minha malvadona".

Confira o clipe: