Wilson Ranieri abre o domingo na SP Fashion Week

Cinco anos de Amni Hot Spot fizeram toda a diferença na trajetória do estilista Wilson Ranieri, que estreou hoje na São Paulo Fashion Week com um desfile tão certinho quanto a mulher que ele pretende vestir. "Criei com sempre faço, mas senti que a responsabilidade era maior", disse ele, após a apresentação, que foi muito bem recebida pela platéia. Destaque no gargarejo, Cida Miglorini, mãe do moço, foi às lágrimas. Do que ela gostou? "Ah... de tudo." Realmente é difícil apontar qualquer grande tropeço no inverno 2007 do rapaz, que já tinha mostrado uma ótima coleção no Rio, onde assinou o estilo da Acquastudio. A peça hit são os vestidos, mais comportados do que os andam circulando pelas passarelas. Os dele são na altura dos joelhos (e não pouco abaixo do quadril como a maioria). Em diferentes materiais, como veludo cotelê, o devorê e o jérsei, ganha movimento com nós, trançados e cintos (que passam por dentro da peça). Os plissados são de impacto. O veludo colorido do encerramento idem. A coleção só perde em força quando Ranieri usa a sarja, que derruba a sofisticação pretendida. Boa estréia.