Whoopi Goldberg testa positivo para Covid-19

A atriz americana Whoopi Goldberg deu positivo em teste para o novo Coronavírus e apresenta sintomas leves da covid-19, segundo informação revelada no programa The View, de que a comediante é apresentadora. "Por que estou aqui, no lugar de Whoopi? Whoopi, infelizmente, deu positivo durante as férias, mas voltará, provavelmente, na próxima semana", afirmou Joy Behar, que também apresenta a atração exibida pela emissora americana "ABC".

Actor Whoopi Goldberg durante a apresentação de "Looking for Juliet", em 2019 na cidade de Verona Foto: REUTERS/Flavio Lo Scalzo

A atriz, de 66 anos, completou o esquema de vacinação contra a covid-19 e já recebeu dose de reforço. Segundo foi informado durante a exibição de hoje do The View, Whoopi Goldberg apresenta sintomas "muito, muito leves" da covid-19. Os papéis mais marcantes da atriz no cinema foram em Ghost - Do Outro Lado da Vida e Mudança de Hábito. Segundo publicou hoje o site The Daily Wire, a também apresentadora do programa The View Sunny Hoster revelou que deu positivo para o novo coronavírus antes do Natal, por isso, se isolou da família, com quem só manteve contado através de chamada de vídeo. (EFE)