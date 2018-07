Wesley Safadão explica briga com fã durante show em Minas Gerais

Wesley Safadão. Foto: Artur Meninea/Globo/Divulgação

Wesley Safadão foi atingido por um copo de cerveja arremessado por um fã durante apresentação na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, no domingo, 29. O cantor disse, por meio de um stories do seu perfil no Instagram , que o rapaz estava aparentemente embriagado e o atingiu porque o músico não tirou foto com uma mulher da plateia.

"Eu peguei o celular dessa moça, mas o armazenamento do aparelho estava cheio. Então, eu o devolvi e pedi para ela organizar o celular para que eu pudesse fazer a selfie ", explicou. Após o caso, o agressor quis que Wesley tirasse foto com ele, mas o pedido foi negado. "O cara estava muito valente, acho que ele queria ser mais homem do que todos que estavam lá. Ele ofereceu o celular e eu disse que o dele eu não pegava".