'The Walking Tour' convida a descobrir São Paulo a pé no aniversário da cidade. Foto: Divulgação

No dia 25 de janeiro, aniversário de 463 anos de São Paulo, os paulistanos tem a chance de explorar os principais pontos turísticos da cidade a pé por meio do 'Walking Tour - Descubra São Paulo a pé'. A programação, totalmente gratuita, conta com um café da manhã, aula de ioga e presença de guia turístico bilíngue.

A iniciativa, promovida pelo Shopping Light em parceria com o Sesc Consolação e o Novotel Jaraguá, foi criada em janeiro de 2016 e, como fez muito sucesso, será repetida neste ano. Para participar, basta fazer a reserva por telefone nesta sexta-feiram 20, por meio de telefone. São 200 vagas disponíveis.

Os participantes serão recepcionados no Novotel Jaraguá com um café da manhã especial, às 9h, para dar energia e animação durante o trajeto. Em seguida, começa o tour pelos principais pontos históricos da cidade. O roteiro continua com uma ida ao rooftop do Shopping Light, às 12h, onde os participantes serão recepcionados por professores de yoga e relaxamento do Sesc Consolação, além de uma mesa de frutas. Finalizando a primeira parte do passeio, haverá uma homenagem à cidade, com balões biodegradáveis soltos pelos próprios participantes.

Depois disso, haverá um intervalo para o almoço (não incluso no evento) e, às 14h30min, o tour retorna para o passeio histórico interno pelas dependências do prédio do Shopping Light, que reúne fatos da década de 1920. O roteiro externo inclui caminhadas aos lugares históricos como Teatro Municipal, Viaduto do Chá, Praça do Patriarca, Igreja de Santo Antônio, Rua São Bento, Edifício Martinelli, Edifício Altino Arantes, Mosteiro de São Bento, Rua 15 de Novembro, Páteo do Colégio, Praça e Catedral da Sé (visitação interna), Largo São Francisco, entre outros.

Já o roteiro interno do Shopping segue com a visita ao elevador, escadarias, cobertura, entre outros locais. A ideia é abordar toda história que permeia o local, onde sediava a empresa de Energia Light.

Inscrições:

Ligar para (11) 3154-2299 até 20 de janeiro.

É possível ter guias em português, inglês e espanhol, mediante agendamento.

Ponto de encontro: Novotel Jaraguá (Rua Martins Fontes, 71 - Bela Vista), às 9h.