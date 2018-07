V.ROM em clima de despedida na passarela

Em clima de despedida, os diretores de criação Vitor Santos e Rogério Hideki, da marca V.Rom, apresentaram as suas criações no penúltimo desfile da 22ª edição da São Paulo Fashion Week. Não satisfeita com o rumo da marca, a dupla vendeu os 30% de participação na grife paro o empresário Alberto Hiar, o Turco Loco, dono dos outros 70% e também da Cavalera. No entanto, Hideki e Santos anunciaram que continuarão colaborando com criações desenvolvidas num estúdio próprio. Mas esse não foi o motivo do clima tenso que tomou conta da apresentação. Dentro da sala de desfiles, modelos com rostos apreensivos tentavam a todo custo se equilibrar na escorregadia passarela. Num clima de patinação do gelo, a inusitada situação chamou a atenção do público, que parecia mais se divertir com as derrapadas do que se solidarizar com os rapazes. Para a coleção de inverno, Hideki e Santos buscaram inspiração na música, considerada por eles a linguagem universal, capaz de atingir diversos públicos de uma só vez. E parece que a dupla acertou. As formas clássicas de alfaiataria apareceram na maioria dos looks, com bermudas e camisas sequinhas. Ao invés do liso, os criadores apostaram no xadrez, que surgiram em quase todos os looks. As bermudas vieram acompanhadas com um legging de estampa floral. Destaque para o macacão jeans - já visto no desfile de Lino Villaventura -, que promete ser hit entre os moderninhos. O jeans é baixo, justo e escuro. Esquecidas por um tempo, as jaquetas jeans estão de volta na coleção da V.Rom, com tonalidade clara e justa ao corpo. Nos acessórios, a combinação boina, cachecol e detalhes em prata e dourado - correntes e bottons, por exemplo - parece ter dado certo. Nada é over. É um mix de estilos, consolidando a proposta da marca para o próximo inverno. Nos pés, as botas apareceram em vários tons e modelos. Os tênis ganharam patrocínio da Rainha, famosa marca de artigos esportivos nos anos 80.