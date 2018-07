Os primeiros exemplares do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp) começaram a ser distribuídos ontem pela Global, editora da obra lançada pela Academia Brasileira de Letras dentro das normas do acordo ortográfico de 1990. O lançamento oficial será na sede da ABL, no Rio, às 17h30 da próxima quinta-feira, quando a obra chega às livrarias. Com 976 páginas, custará R$ 120.