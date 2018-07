Você joga fora e eles fazem arte

Um disco da banda britânica Jethro Tull tocava na radiovitrola quando uma vela caiu sobre o aparelho. Danificada, a relíquia dos anos 80 iria para o lixo. Não nas mãos de Vicente Conte. Tinta a óleo, um vinil quebrado, um pouco mais de fogo e muita criatividade bastaram para o artista plástico atribuir uma nova função à peça. "Algumas obras são irreconhecíveis. Nem eu sei o que significam", diz Conte. Ao lado dos artistas plásticos Cris Miura, Júlio Loureiro e Marcio Caetano, ele passa os fins de semana entre pedaços de madeira, tintas e placas publicitárias. As telas são de papelão. Troncos de árvore viram escultura. "Um caminhão de entulho é o nosso baú de tesouros", afirma Conte. No ateliê Nobre Sucata, criado há cinco anos por ele e Loureiro, a matéria-prima é o que os outros jogam fora. A idéia de trabalhar com sucata veio da falta de dinheiro para a compra de materiais. "Tornou-se um vício. Encontramos um objeto e visualizamos uma peça", conta Loureiro. Hoje o grupo tem um acervo de 150 quadros e esculturas e um depósito entulhado de sobras. De pneus e pés de mesa a escapamento de carro. Além do material que recolhe pela rua, o grupo recebe doações de amigos. "Já ganhamos até almofada recheada com macarrão e três carrinhos de supermercado. Não sei o que vamos fazer com eles, mas está tudo no estoque", explica Conte. Para Caetano, a atitude dos artistas é uma forma de conscientizar a população para os problemas do desperdício e do acúmulo de lixo. "Sei que nosso trabalho não vai fazer diferença na prática, mas é algo que pretende mexer com o pensamento das pessoas."