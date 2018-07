Você é o que você veste

A tarde começou no Fashion Rio com o desfile dos jovens estilistas selecionados em concurso para o Rio Moda Hype e continuou com a apresentação da estilista Layana Thomaz. A julgar pelo vestidinho curto e balonê vermelho usado por ela, que entrou saltitante ao final do desfile, é fácil dizer que Layana se traduz na coleção. Ela é o que veste, e quem quiser ser como ela vai usar no inverno 2007 vestidinhos curtinhos inspirados nos Mods dos anos 60. Diz a estilista que é a primeira vez que usa tecidos mais sofisticados, como o tafetá e a seda. Ela constrói uma reinterpretação um tanto literal da estética dos modernos antiguinhos, mas pode funcionar para quem já gosta do estilo. Faz interferências de couro na lã, usa o vinil, e o melhor look fica com o minivestidinho de lã preto com zíper. No mais, a coleção é cinza, como a maioria, balonê, e curta. A bebê que ela levou no colo para a ponta da passarela chorava sem parar. Parece que não gostou da brincadeira...