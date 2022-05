Vocalista do McFly fica rouco horas antes da estreia da turnê no Brasil

Tom Fletcher, um dos vocalistas do McFly, ficou rouco poucas horas antes do show em São Paulo. Foto: Instagra/@tomfletcher

O músico Tom Fletcher, um dos vocalistas do McFly, perdeu a voz poucas horas antes do primeiro show da banda no Brasil. Nos stories do Instagram, ele disse: "Esta noite é nosso primeiro show no Brasil em dez anos e minha voz sai assim".

O vocalista gravou vídeos tentando alcançar notas altas enquanto cantava músicas da banda e lamentou não alcançá-las por estar rouco. "Perdi minha voz", afirmou Tom em outro vídeo.

No entanto, tudo correu bem durante estreia da turnê em São Paulo. A banda McFly, composta por Tom, Danny Jones, Harry Judd e Dougie Poynter​, voltou ao País após uma década e adiamentos das apresentações devido à pandemia de covid-19.

Além de São Paulo, os britânicos ainda passam por Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, Ribeirão Preto e Rio de Janeiro.