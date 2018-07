Tirar o trema foi fácil, apesar de alguns gramáticos lamentarem o fim daqueles dois pontos em cima do "u". Abolir o acento em palavras como ideia também não exigiu debate. Mas o hífen foi a grande dor de cabeça da equipe de 17 pessoas, entre lexicógrafos e revisores, que, sob o comando do filólogo e gramático Evanildo Bechara, fizeram a 5ª edição do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. "Ah, o hífen foi o nosso pesadelo. Todo mundo ficou tonto", suspira Vânia Martins, 58 anos, que, apesar de ter no currículo a revisão do Dicionário Houaiss, do livro de verbos e o de sinônimos e antônimos da língua portuguesa, perdeu noites de sono pensando no bendito tracinho horizontal. O Volp, como o vocabulário é chamado na Academia Brasileira de Letras, vai resolver aquelas dúvidas que os brasileiros carregam desde o primeiro dia da entrada em vigor do acordo ortográfico, em 1º de janeiro. "Ele está sendo visto como uma espécie de Messias", brinca Sérgio Pachá, um dos mais experientes integrantes da Comissão de Lexicografia e Lexicologia da ABL. O tão aguardado vocabulário chega às livrarias amanhã, editado pela Global. Será vendido a R$ 120. O primeiro exemplar será entregue hoje em Brasília ao secretário-geral da Presidência, Luiz Dulci, para ser levado ao presidente Lula. A empreitada desses bambas da língua portuguesa resultou num volume com 887 páginas e 349.737 vocábulos. Ao contrário dos dicionários, o vocabulário não traz definições das palavras, apenas a classe gramatical e a indicação de como se pronuncia. Depois de quatro meses de trabalho árduo e muita discussão, o clima agora é de alívio nas duas salas do 5º andar do prédio da ABL, onde funciona o setor de lexicografia. O trabalho em tempo recorde para fazer a 5ª edição do Vocabulário foi exaustivo. A 4ª edição foi feita em 2004 num clima de calmaria, sem a pressão de novas regras. "Nossa equipe é pequena, mas destemida", elogia Bechara. Eles leram, releram, interpretaram e discutiram cada item do novo acordo ortográfico. As discussões foram até o último minuto do prazo final. "Até o dia da entrega dos originais para a editora, estávamos resolvendo algumas pendências", explica Rita Moutinho, que organizou o setor de lexicografia da ABL, em 2001. As maiores discussões, registradas em atas, foram em torno do hífen. A preocupação agora é com possíveis críticas. Será que Portugal vai concordar com as interpretações? Será que outros estudiosos brasileiros não vão questionar determinadas decisões? "O Volp não pode gerar críticas. Nós não maculamos o texto do acordo. Fizemos um trabalho de suplementação com base na tradição ortográfica portuguesa. Quem falar mal das nossas decisões não terá argumento técnico. Se houver crítica, não será verdadeira", fecha questão o filólogo Evanildo Bechara, "pai" do Volp. Para Bechara, desta vez a tão sonhada unificação ortográfica dos países de língua portuguesa vai vingar. "O acordo já pegou o brasileiro de um modo geral. Até criança de 9 anos discute o fim do trema", anima-se. MISSÃO CUMPRIDA Vânia Martins Revisora "Ah, o hífen foi o nosso pesadelo. Todo mundo ficou tonto" Sérgio Pachá Lexicógrafo "Ele (o Vocabulário) está sendo visto como uma espécie de Messias" Evanildo Bechara Filólogo e gramático "O acordo já pegou o brasileiro de um modo geral. Até criança de 9 anos discute o fim do trema"