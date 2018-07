Vírus também pode ser infectado por vírus

Um vírus pode infectar outro vírus - e não só outros organismos. Nesse processo, é capaz de assimilar genes do vírus hospedeiro e, dessa forma, evolui geneticamente. A descoberta foi feita por uma equipe da Universidade do Mediterrâneo, em Marselha (França), e publicada ontem no site da revista científica britânica Nature (www.nature.com). O microrganismo já foi chamado de "virófago". Os pesquisadores observavam a infecção de uma ameba por uma cepa de mimivírus, o maior conhecido, visível até mesmo ao microscópio óptico. A nova cepa, obtida em uma torre de resfriamento em Paris, foi batizada de mamavírus. Durante o estudo, os cientistas perceberam um pequeno vírus aderido à "fábrica de vírus" que os mamavírus estabelecem na ameba. Batizaram-no de Sputnik. Uma "fábrica de vírus" é o local onde os vírus coordenam sua própria replicação, utilizando para isso as estruturas da célula infectada. O responsável pela pesquisa, Bernard La Scola, explicou que, quando o Sputnik entra na ameba, infecta o mamavírus e, embora não o mate, reduz sua reprodução, induzindo o surgimento de formas anormais e abortivas do vírus. O Sputnik, que não é capaz de infectar a ameba sozinho, "seqüestra" o mamavírus e o enfraquece, diminuindo sua capacidade de infectar outras células. La Scola ainda não sabe como o Sputnik entra na ameba, mas apresenta uma hipótese: através de partículas do vírus-hospedeiro. O pesquisador considera bastante provável que o Sputnik seja capaz de infectar outros vírus além dos mamavírus. Ao Estado, La Scola disse que ainda é cedo para falar na importância dessa descoberta para o desenvolvimento de terapias contra infecções virais. Após observar o genoma do Sputnik, os cientistas descobriram que ele havia "roubado" informação genética de seu hospedeiro e de outros organismos. O mecanismo pode explicar por que os invasores são capazes de sofrer mutações rapidamente, um grande obstáculo para o desenvolvimento de tratamentos eficazes contra doenças causadas por vírus. VÍRUS TAMBÉM ADOECE O resultado da pesquisa também reforça o argumento de que os vírus são seres vivos, apesar de não serem células. "O fato de que podem ficar doentes torna-os ainda mais vivos", afirma Jean-Michel Claverie, virologista que descobriu os mimivírus em 2003.