O ministério da Agricultura israelense anunciou ontem que o vírus H5N1, a cepa mais perigosa da gripe aviária, foi encontrado em 18 galinhas mortas em um pequeno zoológico de um jardim de infância no norte do país. O H5N1 é transmissível de aves para pessoas. Criações avícolas em um raio de 3 km do estabelecimento serão sacrificadas.