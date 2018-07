Virada no guarda-roupa

Após anos de casada, com duas filhas moças, a artesã e professora de pintura Selma Dias separou-se. Agora, busca dar um novo rumo à sua vida. "Sempre me dediquei à família, e meu trabalho era mais um hobby. Mas isso mudou." Nesta nova etapa, sentiu necessidade de transformar também a aparência. Seu desejo era investir em um visual mais moderno, porém confortável, que pudesse influenciar positivamente na construção da carreira.

Como está se especializando em maquiagem, precisa mostrar-se antenada. O problema é que, como sempre buscou praticidade, Selma raramente consegue fugir do jeans, blusinha básica e tênis. Mas deseja variar suas produções.

Para a consultora de moda Tatiana Vianna, é comum as pessoas confundirem o confortável com o displicente. "Acabam deixando a elegância de lado, sem saberem que, para isso, não precisam gastar muito", comenta. "É só aprender a disfarçar os defeitos e valorizar as qualidades no físico."

Como Selma precisou emagrecer (e perdeu 11 quilos!) por causa de um problema no joelho, passou a usar apenas sapatos baixos - pois caminha muito . O truque, nesse caso, é apostar em modelos de calçados com bicos mais alongados e finos, para "esticar" a silhueta, já que tem baixa estatura. "O bacana é que ela está aberta a transformações", diz a consultora.

MODELO: Selma Dias, 51 anos, professora de Artes Plásticas e de patchwork

Altura: 1,56 metro

Peso: 55 quilos

Manequim: 40/42

CONSULTORA: Tatiana Vianna, com pós-graduação na área de Moda, é membro da Associação Internacional de Consultores de Imagem (AICI).

Site: http://www.tatianavianna.com.br/

MODERNA

Um look informal e moderninho: blusa tipo bata, mas com pegada contemporânea. Detalhe: seu comprimento esconde a curva do quadril, evitando acentuá-lo. Por ter tecido fluido (viscose), não "engorda". Mas cuidado com blusas muito largas e folgadas, que deixam a pessoa mais baixa. Calça reta e escura alonga e emagrece. Sapatilhas caem bem em quem não é alta, mas desde que tenham bico fino para não achatar a silhueta. Bolsa-sacola para combinar.

Blusa, R$ 400, e sapatilha, R$ 230, da Tess (tel.: 3813-0791). Calça Lilla Ka, R$ 275 (tel. 3060-8239). Brinco argola, R$ 30, da Eletro For Brasil (tel.: 3312-1019). Colar Great Story, R$ 49 (3031-3807). Bolsa Oza Boza, R$ 95 (tel.: 3814-9212).

SOFISTICADA

O vestido na altura do joelho, de corte reto e sem alças, não evidencia a baixa estatura. As riscas verticais da costura também alongam. O comprimento ideal do trench coat é na altura dos joelhos, cobrindo o vestido. Meia-calça em tom escuro afina as pernas grossas (as desenhadas aumentam) e escarpin da mesma cor alonga. Como o vestido já tem decote em "V" e a gola do casaco é volumosa, só cabe um colar de pérolas curto (clássico e mais clean) e um brinco bem básico. Essa produção é ideal para jantares, festas e demais eventos informais noturnos.

Trench coat, R$ 497, e carteira, R$ 130, ambos Lascivité (tel.: 3031-1072). Vestido P.A Concept, R$ 199 (tel.: 3285-5933). Meia Scala fio 40, R$ 15 (SAC 3598-2178). Escarpin Renner, R$ 78 (SAC 2165-2800). Colar de pérolas da Oza Boza, R$ 74 (tel. 3814-9212). Brincos de bolinha dourada, R$ 16, Great Story.

ESTILOSA

O cardigã cria volume na região do busto por causa da manga "morcego" e equilibra a proporção ombro-quadril. A manga, na altura do cotovelo, é ideal para quem é não é alta. Usado fechado, cria um "V" e, com a corrente longa, este efeito é evidenciado e ajuda a alongar a silhueta. Calça escura e de corte reto afina quadril e pernas grossas. A barra foi feita para dentro, pois a do tipo italiana (aquela costurada para fora) não é aconselhável para as baixinhas, já que diminui, em vez de alongar a silhueta. Esse efeito é ampliado com sapatos de bico fino. Aqui, bolsa apenas se for discreta e de mão. Look perfeito para passeios e ocasiões informais.

Blusa vermelha Gregory, R$ 88 (tel.: 3086-4509). Cardigan, R$ 750, da M&Guia (tel.: 3062-7593). Calça Lilla Ka, R$ 275 (tel.: 3060-8239). Escarpin, R$ 70, Renner. Bolsa C&A, R$ 36 (SAC 2131-0004). Brinco de argola dourada, R$ 30, da Eletro For Brasil (tel.: 3312-1019). Colar, R$ 69, e pulseira, R$ 49, Great Story (tel.: 3031-3807)

ESPORTIVA

A calça de malha de cor escura (que transita entre o casual e o esportivo) cria a ilusão de pernas alongadas, já que Selma tem baixa estatura, e o corte reto disfarça seu quadril largo. O tênis escuro de bico levemente fino reforça o efeito - enquanto os de pontas arredondadas achatam a silhueta e, portanto, não são indicados para quem é baixa. As linhas verticais formadas pelo zíper, quando o casaco é usado aberto, também é o truque para parecer mais alta. O comprimento do casaco não evidencia o quadril, pois cobre a região. As tonalidades "próximas" - calça azul, blusa e tênis violetas e casaco cinza - compõem um look discreto e elegante, bem ao gosto de Selma. E ainda ajudam a "emagrecer". Look ideal para caminhar, fazer compras no fim de semana e até trabalhar no ateliê.

Casaco plush, R$ 149, e bolsa, R$ 129 (ambos Nike), e blusa rosa marfino, R$ 50, tudo da Renner. Calça P.A Concept, R$ 79 (tel.: 3285-5933). Tênis Empório Naka, R$ 160 (tel.: 3842-6048)

DICAS DE ESPECIALISTA

Selma Dias aceitou o convite do cabeleireiro visagista e maquiador Doran Mattos, do Studio Ph (www.studioph.com.br), para mudar as madeixas. "Seus cabelos estavam com raiz de quase quatro dedos, fios desbotados e o corte estava desatualizado", explica. "O excesso de volume na nuca dava a impressão de que seu pescoço era mais curto e grosso."

Para tirar esse "peso" e alongar a silhueta de Selma, Doran desfiou os fios na nuca e apostou em linhas diagonais em seu rosto (como na franja), para deixá-la mais moderna, leve e jovial. Como sua pele tem tonalidade "outono" - o que, segundo a teoria visagista, significa que tende para o avermelhado -, as cores que a valorizam são ruivo, loiro-avermelhado, castanho claro ou médio.

"Escolhi o marrom avermelhado para ela ganhar luminosidade no rosto e, de quebra, ficar com aspecto mais saudável", avisa Doran. A maquiagem deve ser leve, para acompanhar a praticidade de Selma, indica o especialista. Para valorizar seus lindos olhos azuis, Doran aconselha o uso de lápis furta-cor (como o Kohl Power Eye da MAC), em vez do preto ou marrom, que pesam e são mais indicados para a noite.