Vigilância interdita leite no interior

A Vigilância Sanitária interditou ontem um lote com 770 litros do leite integral da marca Centenário que seriam vendidas num supermercado de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Exames das amostras constataram a presença de sódio e sacarose no leite, substâncias proibidas pela legislação brasileira. O laticínio responsável tem dez dias para pedir contraprova e poderá ser multado em R$ 1,5 milhão. O lote ficará interditado até sair o resultado da contraprova. Caso seja confirmada a presença das duas substâncias, o leite será inutilizado.