Vide Bula contra a anorexia

No melhor estilo ?ser fashion é ser feliz?, a Vide Bula exibiu hoje em seu desfile inverno 2007 sua bandeira contra a anorexia, fantasma que vem atormentando a vida das garotas da passarela e fora dela. Quem empunhou a bandeira foi a top Carol Trentini, que abriu o desfile/manisfesto vestindo um macacão preto com ?estampa? de esqueleto. Nas costas, exibiu o slogan ?Be Happy Fashion?. A Vide Bula diz que é um movimento anti-conformista, mas o que a se viu nas passarelas é muito parecido com que a marca sempre faz. Tudo é maxi. Calças, jaquetas, camisetas, sueters, tudo enorme. Se vinil vem aparecendo como sensação do inverno, na Vide Bula, a tendência se apresenta ainda mais forte. Ele vem laranja, amarelo, rosa, verde e, claro, preto. Sem dúvida é uma moda bem urbana, com elementos dessa cultura, até numa tentativa de criar o new rave, mas será que vai colar com os nossos jovens? É uma aposta. O fluor também está em alta na Vide Bula mas, claro, em ampla escala. O que não falta é mistura de cores, o que vale é arriscar. Uma brincadeira que a marca fez e que caiu como uma luva sobre toda a polêmica da anorexia foram os modelos entrando com leggings e mesmo tops pretos que tinham desenhando ossos, simulando o corpo humando. É um inverno tropical. Não há espaço para monocromia. Como sempre.