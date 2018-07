Vida de ... notícias

Os seios de Bebel Graças a Deus não levei meu filho menor na São Paulo Fashion Week, ou senão ele via os peito da Bebel da novela. Sem querer, às vezes tem alguma safadeza nos desfile. No mundo da moda as mulher exibe muito o corpo, mas não tem maldade no ar, pois muitas pessoas que vê os desfile é mulher e homemsexual. Moda copiada Não acreditei quando vi as calça "esquenta-coração" (aquelas debaixo do peito) na moda. Quando usava, mangavam de mim, dizia que pra pegar a carteira era só esticar o braço pra trás. Minha filha Tathielly disse que vai levar as revista na costureira e mandar copiar. Com olhos tão bonitos... Eu fiquei com pena das dona que usava óculos de sol durante os desfile. Até cheguei em uma delas e comentei "mas a senhora deve ter uns olho tão bonito...". Ela fez uma cara de quem tinha comido buchada quando eu disse isso então eu saí de perto. Esse pessoal da moda é tudo sistemático, melhor não mexer mesmo. *Bete, 55 anos, dona de casa, escrevia um diário na internet. Hoje, tem coluna na Revista JT, mas ainda tropeça na gramática